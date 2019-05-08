انتشرت في المطاعم مؤخرا.. ما هي "الكنافة بالدولسي دي ليتشي"؟

مع قدوم رمضان تبتكر محلات الحلوى أكلات جديدة وبمسميات غريبة، ولكن بعد البحث نكتشف أنها وجبات عادية نتناولها بشكل يومي أحيانا.

على سبيل المثال، تطلق المحلات على الكنافة "بيبي هير"، والقطايف "كيوت لِبس"، وبلح الشام "جولدن فيجر"، إلا أن ظهر مسمى أخر غريب وهو "الكنافة بالدولسي دي ليتشي"، ولكن ببساطة هذا المصطلح المعقد عبارة عن حليب بالكرمل.

وبحسب موقع wiki how، فإن "الكنافة بالدولسي دي ليتشي" عبارة عن حليب يشبه نكهته بالكرميل، ولكنه ناتج عن تسخين الحليب وليس السكر، وينطق "دوول-تشي دي لي-تشي،" أي "حلوى الحليب" أو "جيلي الحليب" بالإسبانية.

مكوناته

عبوة حليب مكثف

الطريقة

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تسخين أناء مليء بالماء ووضغ عبوة الحليب وهي مغلقه به، وذلك لمدة ساعتين كاملتين.

مراعاة تزويد ماء ساخن.

ترك الحليب ليبرد لمدة ساعتين، وفتحه بعدها.

يستخدم الدولسي دي ليتشي في تزين الحلوى، ويمكن استبداله بدلا من كريمة الشيكولاتة.

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