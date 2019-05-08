"امسكي نفسك"، كان هو رد فعل الفنان مصطفى شعبان على الإعلامية رضوى الشربيني التي كتبت له تعليقا تمازحه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
قالت "رضوى" في تعليق على منشور له يخص مسلسل "أبو جبل": "حرام عليك عياط يومين ورا بعض خايفة انتحر في الحلقة التلاتة، أبو جبل أداء فوق الرائع لمصطفى شعبان".
من جانبه رد مصطفى شعبان على تعليق رضوى في تغريدة له على "تويتر"، قائلا: "امسكي أعصابك اللي جاي حاجة تانية خالص".
يذكر أن مسلسل أبو جبل بطولة مصطفى شعبان، حسن حسني، محمد دياب، نجلاء بدر، ومن إخراج أحمد صالح، وتأليف محمد سيد بشير.
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني لمصطفى شعبان: "خايفة أنتحر".. والأخير: "أمسكي أعصابك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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