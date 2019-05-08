إخصائية تغذية: رمضان فرصة حقيقية لإنقاص الوزن.. واحذروا السكريات

قالت الدكتورة لميس مراد إخصائي التغذية، إن شهر رمضان يمثل فرصة حقيقية لمن يسعون إلى تخفيض وزنهم، منوهة بأن الأكل المتقطع في المساء يعد نظاما غذائيا لإنقاص الوزن في شهر الصوم، بالتوازي مع الابتعاد عن السكريات.

وأضافت "لميس"، خلال لقائها ببرنامج "يوم جديد" المذاع عبر فضائية "الغد"، أن تناول الأكل بشكل سريع يزيد من الوزن في شهر رمضان، مؤكدة أنه لا يفضل ممارسة الرياضة خلال فترة الصوم.

وأشارت إلى أن وضع كميات كبيرة ومتنوعة من الوجبات على مائدة الطعام خلال الإفطار، أمر غير صحي.

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وتابعت: "من الضروري شرب سوائل كثيرة خلال الفترة ما بين الإفطار وحتى السحور"، منوهة بأنه في حالة تناول الحلويات يكون من الأفضل تناولها بعد الإفطار بساعة أو اثنتين وبكميات صغيرة.

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