إطلالات ليدي غاغا "الغريبة" و"هودج" بيلي بورتر يُشعلان نيويورك

أشعلت ليدي غاغا التي تمتلك تاريخاً طويلاً من الإطلالات المبالغ فيها، السجادة الحمراء للحفل السنوي لمتحف متروبوليتان في نيويورك؛ إذ ارتدت أربعة إطلالات من ماركة براندون ماكسويل، بينما حملت الممثلة بيلي بورتر على هودج من قبل ستة رجال وارتدت ملابس ذهبية من رأسها حتى قدميها.

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وقدم متحف ميتروبوليتان في نيويورك حفله السنوي للأزياء Met Gala 2019 الذي يعتبر الأهم في عالم الموضة بالعالم، والذي يمكن حضوره بدعوة حصرية فقط.

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حمل الحفل هذا العام عنوان "كامب: ملاحظات حول الموضة"، وطغى أسلوب التكلف والرداءة والتصنع على أزياء الضيوف وإطلالاتهم ضمن ليلة مليئة بالمبالغة واللامألوف.

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