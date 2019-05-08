صور| من هي الإعلامية مايا كوجك التي توفيت بسبب السرطان في عمر الـ30؟

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توفيت، أمس، الإعلامية السورية مايا كوجك، عن عمر يناهز الـ30 عاما، وتفاجأ الوسط الإعلامي في سوريا بوفاتها رغم معاناتها مع السرطان منذ مدة، فمن هي مايا كوجك؟
- درست مايا الإذاعة والتلفزيون في الجامعة الافتراضية السورية.
- تعمل مذيعة في قناة سوريا دراما.
- عملت كذلك في كثير من القنوات السورية، وقدمت عددا من البرامج أبرزها "ضوى كل القلب".
- عانت مايا من سرطان المعدة، وتوفيت في أحد مستشفيات دمشق.
- هي أخت الممثلة السورية ماري كوجك.
- هي خطيبة المخرج وضاح شاهين منذ أكتوبر 2018.
- نعاها وضاح شاهين في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
- كما نعاها المخرج في القناة السورية طارق زياد على فيسبوك، وقدم تعازيه لأسرتها وقال إن رمضان فرقهما.
- ونعت مايا عدد من الشخصيات العامة والإذاعية السورية، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
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