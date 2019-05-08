صور| من هي الإعلامية مايا كوجك التي توفيت بسبب السرطان في عمر الـ30؟

توفيت، أمس، الإعلامية السورية مايا كوجك، عن عمر يناهز الـ30 عاما، وتفاجأ الوسط الإعلامي في سوريا بوفاتها رغم معاناتها مع السرطان منذ مدة، فمن هي مايا كوجك؟

- درست مايا الإذاعة والتلفزيون في الجامعة الافتراضية السورية.

- تعمل مذيعة في قناة سوريا دراما.

- عملت كذلك في كثير من القنوات السورية، وقدمت عددا من البرامج أبرزها "ضوى كل القلب".

- عانت مايا من سرطان المعدة، وتوفيت في أحد مستشفيات دمشق.

- هي أخت الممثلة السورية ماري كوجك.

- هي خطيبة المخرج وضاح شاهين منذ أكتوبر 2018.

- نعاها وضاح شاهين في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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- كما نعاها المخرج في القناة السورية طارق زياد على فيسبوك، وقدم تعازيه لأسرتها وقال إن رمضان فرقهما.

- ونعت مايا عدد من الشخصيات العامة والإذاعية السورية، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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