هل الجماع في ليالي رمضان حرام؟.. تعرف على حكم الشرع

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الجماع في ليالي رمضان، والذي يعتقد البعض أنه من المحرمات.
وجاء نص السؤال كالتالي: يعتقد بعض الناس أن جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان حرام، فما حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان؟
وقالت الدار في جوابها عبر موقعها الرسمي: جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعا ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس، لقوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ»، والرفث هنا معناه الجماع.
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