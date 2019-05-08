هل الجماع في ليالي رمضان حرام؟.. تعرف على حكم الشرع

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الجماع في ليالي رمضان، والذي يعتقد البعض أنه من المحرمات.

وجاء نص السؤال كالتالي: يعتقد بعض الناس أن جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان حرام، فما حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان؟

وقالت الدار في جوابها عبر موقعها الرسمي: جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعا ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس، لقوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ»، والرفث هنا معناه الجماع.

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