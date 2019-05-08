بالمشاركة والادخار.. كيف تعلمي طفلك تحمل المسؤولية في رمضان

يعد شهر رمضان فرصة يجب على الأمهات اغتنامها لتعلم أولادها المزيد من العادات الإيجابية والسلوك الحسن، وبحسب موقع life home، يمكن أن يتعلم الطفل تحمل المسؤولية، وذلك من خلال:

- تشجيعهم على المشاركة الإيجابية في المهام المنزلية، بشرط عدم إجبارهم على فعل شيء ووضع اختيارات لهم، كأن يرتبوا مثلا: "السفرة، ركن الصلاة، السرير".

- مساعدته في تحديد أهداف قريبة حتى يشعر بالإنجاز ويستعد لها بشغف، كأداء الصلوات الخمس يوميا.

- اعتياد الطفل على الادخار، من خلال توفير مصروفه وعدم صرفه على الحلوى بحكم صيامه.

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- تعليم الطفل أن الأموال لا تأتي إلا ببذل الجهد، من خلال عقد اتفاق معه على تنفيذ بعض المهام بمقابل مادي.

- مساعدة الطفل على التحكم في مشاعره، التي بدورها تؤثر على اتخاذ القرار.

- تمرين الطفل على التعامل مع الطوارئ، واتخاذ القرار الصحيح بشكل سريع.

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