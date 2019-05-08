للمغترب والأعزب.. وجبات "حلو وحادق" رمضان سهلة التحضير

يجد المغترب أو العازب صعوبة خلال شهر رمضان في إعداد طعام الإفطار وتحضير السحور، خصوصا بعدما اعتاد على تناول وجباته بيد والدته ومع أسرته، ويقدم "هن" وجبة سريعة وسهلة التحضير وتوفر أموالا قد تهدر في الوجبات الجاهزة. دجاج مشوي بصوص الصويا المكونات 2 قطعة صدر دجاج مخلي. ربع كوب صوص الصويا. ربع كوب زيت زيتون. ملعقة كبيرة خل. ملعقة صغيرة سكر بني. ملح وفلفل. بهارات دجاج مشوي طريقة التحضير نخلط الصويا صوص مع الزيت والبهارات والملح والفلفل والخل والسكر. ننقع صدور الدجاج بالخليط لمدة ساعتين. نشوي الدجاج على الفحم المجهز مسبقا ليتحمر وينضج. يقطع الدجاج ويقدم. شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم المكونات ملعقة صغيرة ورق زعتر. قطعة ورق لاورا. 3 أكواب من مرق الدجاج. ملعقة كبيرة زيت. نصف كوب كريمة الطبخ. جزر مقطع. نصف كيلو بطاطس مقطعة أصابع. 150 جرام مشروم مقطع شرائح. طريقة التحضير ضعي البصل والمشروم، قومي بتقليبهما في الزيت حتى يصبح البصل ليناً وكذلك المشروم على نار متوسطة. ضيفي مرق الدجاج والزعتر واتركي المزيج حتى يغلي. ضيفي البطاطس والجزر وقلبيها جيداً. خففي النار واتركيها لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس والجزر، ثم أزيلي ورق لاورا. ضيفي الكريمة واتركيها حتى تغلي. Advertisements ضيفي الملح والفلفل. ملحوظة: إذا كانت المرقة سميكة جداً أضيفي القليل من الماء تدريجياً حتى يصبح قوامها مناسباً. زيني الطبق بالبقدونس المفروم. الحلويات الكنافة بالمانجو المكونات 1/2 كيلو كنافة. كوبين شربات خفيف سمن كريمة خفق عصير مانجو قطع من المانجو الفريش طريقة التحضير لخبر الكنافة، تخلط مع السمن جيدا، ثم تخبز في الفرن بالطريقة العادية. تسقى بالشربات، ثم تفتت. يمكن تفتيت الكنافة جيدا ثم تحميرها في السمن. صب الشربات عليها بعد تحميرها. في وعاء تعد كريمة الخفق. توضع طبقة من المانجو المخلوطة بعصيرها. تضاف طبقة من الكنافة، ثم طبقة من الكريمة. تكرر العملية السابقة. يجب أن تنتهي الطبقات بالمانجو. ​

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