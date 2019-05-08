حثنا الرسول الكريم في كثير من الأحاديث على مساعدة الغير وتفريج كربهم، ومن ضمن الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ. ومن يسّرَ على معسرٍ، يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ. ومن سترَ مسلمًا، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ. واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه).
ومنها أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمُ أخو المسلمِ، لا يظلِمُه ولا يُسلِمُه. من كان في حاجةِ أخيه ، كان اللهُ في حاجتِه. ومن فرَّج عن مسلمٍ كُرْبةً، فرَّج اللهُ عنه بها كُرْبةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ. ومن ستر مسلمًا، ستره اللهُ يومَ القيامةِ).
وتعد مساعدة الغير من أجمل الصفات التي تشعر الإنسان بالسعادة، لذلك نقدم لك، اليوم، قصة "عدنان الإنسان ومساعدة الغير"، من حواديت "ديمة والجدة سليمة"، تأليف مي عبد الهادي، أداء صوتي أسماء عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلقة الثانية من حواديت "ديمة والجدة سليمة": "عدنان الإنسان ومساعدة الغير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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