هذه القطع ستكون الأكثر طلبًا في صيف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرّغم من أنّنا ما زلنا في بداية شهر الصّيف، إلا أنّنا نتوقّع بالفعل، بعض الاتّجاهات والصّيحات، التي ستكون الأكثر طلبًا في الموسم المُقبل. وذلك من خلال رصد بعض الاتّجاهات الصّغيرة، التي أصبحتْ تظهر بالفعل، على إنستغرام. بالإضافة إلى القطع، التي تقوم المؤثّرات بإضافتها إلى خزانات أزيائهنّ، والتي تُعدّ دائمًا، مؤشرًا قويًا على اتّجاهات الموضة القادمة.

فما هي قطع الأزياء المُذهلة التي سيمتلكها الجميع خلال صيف 2019؟

الخلخال

إنّه موسم الخلخال، يبدو أنّ هذا هو اتّجاه المجوهرات، الذي سيكتسح مشهد الأزياء خلال صيف 2019، فهل تملكين الجرأة لتجربته؟

توبات الوشاح

هل تتذكّرين عندما كانت توبات الوشاح في كلّ مكان في بداية الألفية الثّانية؟ حسنًا، لقد عادتْ رسميًا الآن، سواء أكنتِ ترتدين وشاحًا على شكل توب، أو ترتدينه على شكل ملابس السّباحة ، فهذه صيحة أخرى، يمكن ارتداؤها هذا الصّيف.

مايوه القطعة الواحدة

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مايوه القطعة الواحدة، ليس صيحة عاديّة في فصل صيف 2019، وبدلاً من أنماط المنيماليست التي رأيناها في المواسم الماضية، أعيد تصميمها بأشكال جديدة، كالفتحات والكشاكش، وتفاصيل حزام الكريستال وغيرها.

أحذية ذات المقدمة المربعة

لخريف 2019، سوف تكون الأحذية ذات المقدّمة المربّعة، الصّورة الظّليّة الوحيدة الأكثر شعبيّة. وقد بدأتْ العديد من العلامات التّجاريّة للبيع بالتّجزئة، مثل Tôteme و By Far بطرحها في الأسواق.

صنادل الميول

تُعدّ صنادل الميول التي تحمل شعار شانيل بالفعل، من أكثر القطع انتشارًا على إنستغرام في الوقت الحالي، وبمجرّد وصول فصل الصّيف، سنرى هذه الأحذية في خزانة كلّ فتاة عاشقة للموضة.