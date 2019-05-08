خطوات سريعة لترتيب المنزل بعد "عزومة رمضان"

يتطلب إعداد عزومات رمضان ترتيبات خاصة قبل مجيء الضيوف، ولكن مشاق التنظيف بعد رحيلهم له جهد آخر، فبعد تعب تجهيز الطعام لمدة يومين على الأقل، تضظر لتنظيف الشقة ليومين أخرين.

هناك العديد من المشاكل التي تظهر بعد العزومه، منها وجود بقع على السجاد أو المفروشات، ودهون متراكمة على البوتوجاز والحوائط والشفاط، وخصوصا عند تقديم الأكلات المشوية للضيوف، لكن هناك بعض الخطوات التي تجعل تنظيف المنزل سهل بعد مغادرة الضيوف، وهي:

- يفضل عدم فتح المنزل بأكلمله للضيوف حتى تحددٍ الأماكن التي تحتاج تنظيف بعد المغادرة، وذلك بترك غرفة المعيشة والسفرة والأنترية وغلق غرف النوم.

- بعد الانتهاء من تناول الطعام، عليك تفريغ الأطباق أول بأول ورصها فورا في غسالة الأطباق، وتشغيلها ان وجدت أو رصها في الحوض، لسهولة غسلها فيما بعد.

- عليك وضع سلة في كل أركان الغرف حتى يسهل عليك تفريغ الأطباق التي يوضع بها قشور المكسرات والفواكة، بدلا من تراكمها، وسقوطها على الأرض.

- تجهيز "شباشب" للضيوف لتجنب دخولهم بالحذاء وأتستاخ السجاد، أو فرش مفروشات أو أغطية على السجاد، لتسهيل تنظيف السجاد بعد مغادرة الضيوف وتجنب ظهور البقع بها.

- بعد مغادرة الضيوف عليك تجميع ما ألقي في سلات القمامة الصغيرة، وتجميعها في كيس بلاستك كبير ليسهل عليك التنظيف.

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- إزالة المفروشات التي وضعت للحفاظ على أثاث منزلك.

- كنس الشقة بالمكنسة الكهربائية يسهل عليك تلك المرحلة.

تلميع الأسطح في الغرف التي كان يجلس فيها الضيوف، وخاصة غرفة السفرة، حتى لا تثبت الدهون وبواقي الطعام عليها.

- تلميع البوتاجاز والفرن والشفاط، وإزالة الدهون من على الأسطح، وذلك باستخدام الخل والليمون وبيكاربونات الصوديوم، وذلك لتجنب خدش الأسطح.

- إعادة ترتيب المطبخ ووضع كل شيء في مكانه الخاص مرة أخرى.

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