استشاري يحذر من المقليات.. طواجن الفرن أفضل طريقة لطهي الطعام

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي استشاري علاج السمنة، من خطورة الطعام المقلي، موضحا أن الزيت عندما يصل إلى مرحلة الغليان يتحول إلى مادة مسرطنة، وعند القلي تنتقل هذه المادة إلى الطعام.
وأضاف "ناجي"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن أفضل طريقة للطهي هي الطواجن في الفرن، موضحا أن طواجن الفخار مطلية بمادة طبيعية، لا يخرج منه أي مواد سمية للطعام، بل أن الفخار يساعد على طهو العام بشكل جيد جدا.
وتابع "ناجي"، أن المشويات على الفحم مسرطنة أيضا وتسبب أمراضا في المعدة، وارتجاعا في المريء، لافتا إلى أن ذلك بسبب وصول مادة الكربون إلى المأكولات نتيجة الأدخنة التي تخرج من الشوي.
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