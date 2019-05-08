بيوت أزياء عالميّة تطرحُ أحذية محدودة الإصدار.. والأسعار فوق الخيال!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تطرح العلامات التّجاريّة العالميّة الشّهيرة في معظم الأحيان، أزواجًا محدودة الإصدار من الأحذية، والتي غالبًا ما تتجاوز أسعارها آلاف الدولارات، نظرًا للموادّ والمجوهرات المستخدمة في صناعتها، والتي تجعلها قطعة فنيّة، أكثر من كونها مجرّد أحذية.
وعلى الرّغم من أنّنا نعلم جيدًا، أنّه من الصّعب الحصول على زوج من هذه الأحذية، باهظة الثمن، إلّا أنّ هذا لا يمنعنا من التّعرّف عليها، وطرح تساؤل واحد، ما الزّوج الذي سوف أشتريه، إذا كانت ميزانيتي غير محدودة؟
بوت Yeti فوق الرّكبة، مزيّن بالرّيش من سان لوران، سعره: 10,000 دولار
بوت Knife فوق الركبة، من بالنسياغا، سعره: 3,900 دولار
بوت الجوارب من جلد الغزال، مزيّن بالكريستال، من ألكساندر ماكوين، سعره: 2,990 دولارًا
أحذية رياضيّة منمّقة بالكريستال من كريستيان لوبوتان، سعرها: 2,095 دولارًا
صنادل غوتشي المزيّنة باللؤلؤ والكريستال، سعرها 2,290 دولارًا
بوت Abby من جلد الثعبان، من سان لوران، سعرها: 300 دولار
بوت So Full Kate القصير، من كريستيان لوبوتان، سعره: 1,895 دولارًا
صنادل بومب بزام الكاحل، من علية، سعرها: 2,624 دولارًا
كعب رومي 100 منمّق بالكريستال، من جيمي تشو، سعره: 2,850 دولارًا
أحذية رياضيّة منمّقة بكريستالات سواروفسكي، من غولدن غوس، سعرها: 1,700 دولار
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