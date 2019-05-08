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بيوت أزياء عالميّة تطرحُ أحذية محدودة الإصدار.. والأسعار فوق الخيال!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تطرح العلامات التّجاريّة العالميّة الشّهيرة في معظم الأحيان، أزواجًا محدودة الإصدار من الأحذية، والتي غالبًا ما تتجاوز أسعارها آلاف الدولارات، نظرًا للموادّ والمجوهرات المستخدمة في صناعتها، والتي تجعلها قطعة فنيّة، أكثر من كونها مجرّد أحذية.

وعلى الرّغم من أنّنا نعلم جيدًا، أنّه من الصّعب الحصول على زوج من هذه الأحذية، باهظة الثمن، إلّا أنّ هذا لا يمنعنا من التّعرّف عليها، وطرح تساؤل واحد، ما الزّوج الذي سوف أشتريه، إذا كانت ميزانيتي غير محدودة؟

بوت Yeti فوق الرّكبة، مزيّن بالرّيش من سان لوران، سعره: 10,000 دولار

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بوت Knife فوق الركبة، من بالنسياغا، سعره: 3,900 دولار

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بوت الجوارب من جلد الغزال، مزيّن بالكريستال، من ألكساندر ماكوين، سعره: 2,990 دولارًا

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أحذية رياضيّة منمّقة بالكريستال من كريستيان لوبوتان، سعرها: 2,095 دولارًا

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صنادل غوتشي المزيّنة باللؤلؤ والكريستال، سعرها 2,290 دولارًا

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بوت Abby من جلد الثعبان، من سان لوران، سعرها: 300 دولار

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بوت So Full Kate القصير، من كريستيان لوبوتان، سعره: 1,895 دولارًا

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صنادل بومب بزام الكاحل، من علية، سعرها: 2,624 دولارًا

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كعب رومي 100 منمّق بالكريستال، من جيمي تشو، سعره: 2,850 دولارًا

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أحذية رياضيّة منمّقة بكريستالات سواروفسكي، من غولدن غوس، سعرها: 1,700 دولار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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