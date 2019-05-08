نيويورك - لايف ستايل
قدم متحف ميتروبوليتان في نيويورك حفلته السنوية للأزياء Met Gala 2019، الذي يعتبر الأهم في عالم الموضة بالعالم، والذي يمكن حضوره بدعوة حصرية فقط.
وحملت الحفلة هذا العام عنوان "كامب: ملاحظات حول الموضة"، وطغى أسلوب التكلف والرداءة والتصنع على أزياء الضيوف وإطلالاتهم ضمن ليلة مليئة بالمبالغة واللامألوف.
وأشعلت ليدي غاغا التي تمتلك تاريخاً طويلاً من الإطلالات المبالغ فيها سجادة الحفل الحمراء إذ ارتدت أربعة إطلالات من ماركة براندون ماكسويل، بينما حملت الممثلة بيلي بورتر على هودج من قبل ستة رجال وارتدت ملابس ذهبية من رأسها حتى قدميها.
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كانت هذه تفاصيل خبر مزيج من الغرابة واللا مألوف في أزياء النجوم خلال حفلة "مت غالا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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