ما حكم الشرع في حضن الزوج لزوجته في نهار رمضان؟

بحلول شهر رمضان، يتجدد تساؤل النساء حول الحكم الفقهي لحضن أزواجهن لهن خلال فترة الصيام في الشهر الكريم، وسط خوفهن من حرمانية ذلك الأمر.

ويوضح يسري عزام، إمام بوزارة الأوقاف، تلك المسألة الفقهية لـ"هن"، أنه يجوز احتضان الرجل لزوجته في نهار رمضان، ولكن بشرط واحد، وهو يملك نفسه ولا تتحرك شهوته، مستشهدًا بقول السيدة عائشة: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ، ويُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ -وتعني أمسك شهوته التي تفسد الصوم-".

Advertisements

وأضاف "عزام" أنه يجوز أيضًا "المباشرة" كما ذكر على لسان زوجة النبي، والتي تعني لمس بشرة المرأة ببشرة زوجها، كوضح الخد على الخد.

​