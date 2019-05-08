لا تخلو سفرة رمضان كل عام من "البط"، كوجبة لذيذة ومغذية، يمكن تقديمها مع المحشي والمكرونة بالبشاميل، والكبسة، ويقدم موقع "هن"، طريقة تحضير البط المحشي. المكونات - بطة. - ملح وفلفل وكمون وكسبرة ناشفة، وبهارات حسب الرغبة. - شطة "اختياري". - ملعقة صغيرة حبهان مطحون. - ملعقة صغيرة قرفة. -1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل. - زيت. - بصل وثوم مفروم. كيف تحضرين البط بالتوابل العربية على مائدتك الرمضانية؟ للحشو - كبد وقوانص بط، مقطعة. - كوب من الأزر. - ورق لورا. - قرفة. - بطاطس. - بصل وجزر مقطع. طريقة بسيطة لطهي "البط بالبرتقال" Advertisements لتحضير البط - تغسل البطة جيدا من الداخل والخارج. - تخلط البهارات معا. - تتبل البطة بتلك البهارات من الداخل والخارج، وتفرك جيدا كي تشرب التتبيلة. على طريقة الشيف مروى الشافعي "بطة محشية لسان عصفور" لتحضير الحشو - يشوح الثوم والبصل في الزيت. - تضاف الكبد والقوانص وتشوح إلى أن تنضج. - يغسل الأرز ويضاف لخليط الكبد، وتضاف البهارات. - تضاف الماء للأرز، ويطهى بالطريقية التقليدية. طرق بسيطة تساعدك على تنظيف "البط المجدر" لتحضير البط المحشي - يحشى البط بخليط الأرز والكبدة. - تثبت البطة بالعامود الخشبي. - توضع البطة في كيس حراري، مع البطاطس والجزر والبصل. - يثقب الكيس الحراري بواسطة خلة. - يطهى البط في الفرن لمدة ساعتين تقريبا. ​

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