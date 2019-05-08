يُعدّ اللوز من المكسرات، ويستخرج الزيت من اللوز النيء، ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات. ويعد اللوز الحلو صالحا للأكل والطهي.

ويقدم "هُن" فوائد زيت اللوز للبشرة لجعلها أكثر نضارة وإشراقة.

فوائد زيت اللوز الحلو للوجه

- تبييض الوجه

يساعد على تبييض البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها، عن طريق إزالة الكلف والقضاء على البقع الداكنة، من خلال مزج ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو، وملعقة طعام من الحليب الجاف، وملعقة طعام من رذاذ الليمون مع أخرى من العسل، خلط المكونات جيدًا، ووضع المزيج على الوجه لمدة ربع ساعة، وشطفه بالماء الدافيء للحصول على النتائج المطلوبة.

- تنظيف وتقشير البشرة

يمكن التخلص من عيوب وشوائب البشرة، عن طريق مزج ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو مع ملعقة صغيرة من السكر والملح، وفرك الوجه بالخليط جيدًا، لإمكانية التخلص من البثور والرؤوس السوداء وحب الشباب.

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- علاج أمراض الجلد والبشرة الحساسة

يساعد زيت اللوز الحلو على الحد من تفاقم مشاكل الجلد المختلفة، فهو يعالج التهابات الجلد، ويهديء من التهيج المسبب للحكة والإحمرار.

- القضاء على الهالات السوداء

تعاني معظم السيدات من مشكلة الهالات السوداء المزعجة، ويمكن التخلص منها عن طريق دلك محيط العينين بخليط زيت اللوز الحلو مع عصير الليمون كل ليلة قبل النوم، وسيتم ملاحظة الفرق بعد فترة قصيرة من تطبيق المزيج.

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