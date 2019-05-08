زندايا تحول القصة الخيالية إلى حقيقة في حفل "الميت غالا"

حولت النجمة زندايا القصة الكلاسيكية الخيالية إلى حقيقة، حيث أدائها الذي لا يمكن نسيانه في حفل الميت غالا على السجادة الوردية، حيث حضرت نجمة فيلم "ذا غريتست سنومان" الحفل ليلة يوم الأثنين، وارتدت فستان سندريلا، باللون الأزرق الجريء من تصميم تومي هيلفيغر، وحين وصلت إلى متحف الميتروبوليتان للفنون، كان برفتها منسق ملابسها لو رواتش، والذي ارتديى زي الساحر، وبدأ في التلويح بعصاه السحرية التي أخرجت دخان على فستان زندايا، وبعدها بدأ الفستان يضيء بأنوار.

وفي هذا السياق، قال رواتش لمجلة فوغ إن إطلالة زندايا تعكس تطور عملها بداية من قناة ديزني إلى آخر أدوارها يوفوريا، والذي من المقرر عرضه في يونيو/ حزيران، وأضاف:" إنه تناقض كل لكل شخصية لعبتها. أعتقد أنها المرة الأخيرة التي سيصفها فيها الناس بانها أميرة ديزني، وهذا ليس أمرا سيئا"، حيث لم يتوقف شعف زندايا في تمثيل شخصية سندريلا عند ارداء الفستان، ولكنها تمشت داخل ساحات المتحف وصعدت على السلم وتركت حذائها الزجاجي ذو الكعب العالي على السجادة الوردية، وهي اللقطة الشهيرة في الفيلم حين فقدت سندريلا حذائها على السلم .

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وتوجه الناس سريعا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن ما فعلته النجنة، وقالوا إنه أداء تمثيلي لقصة سندريلا، وقال أحدهم:" لقد فعلتها حقا. تركت حذائها. لا أحد يمكن أن يصل لزيندايا."، وقال آخر:" تركت زندايا حذائها الزجاجي على السلم. إنه ليس زيا، إنه أداء تمثيلي."

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وقارن آخرون إطلالتها بإطلالة النجمة كلاري دانيس في الميت غالا 2016، حيث رأوا أنها مشابهة لها، إذ ارتدت فستانا باللون الأزرق من زاك بوسين، وحينها كان موضوع الحفل عن تأثير التكنولوجيا في الموضة.

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