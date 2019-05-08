ما هو قماش المارسيليزيه المذكور في إعلان مدحت شلبي؟.. مصممة أزياء: "نوع محترم أوي"

"صافيني مرة وجافيني مرة، والبس قطونيل جوة وبرة.. يخرب عقلك يا راجل بتعمل فينا كدة ليه، فانلة رسماك والبوكسر مارسيليزيه".. كلمات تغنى بها الإعلامي مدحت شلبي، خلال حملته الإعلانية، لإحدى شركات الملابس القطنية.

وحقق الإعلان انتشارًا واسعًا خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قافية ووزن الكلمات التي قيلت عن المنتج، في حين تساءل البعض عن قماش المارسيليزيه، الذي ذُكر في منتصف الإعلان.

ومن جانبها، علقت مصممة الأزياء، دينا المسيري، على الأمر، موضحة أنه نوع من الأقمشة القطنية، الناعمة، والقوية، ويُطلق عليه أحيانًا، قماش الماتيلاسي.

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وأضافت "المسيري" خلال حديثها لـ"هُن": "القماش ده بيكون فيه نقوشات منه فيه، من نفس خيوطه، وبيستخدم عادًة في صنع الملايات ومفروشات السراير"، قائلة: "نوع قطن محترم أوي".

وأوضحت مصممة الأزياء أن هذا النوع من الأقمشة، مصدره فرنسا، وتكلفته عالية.

وعلى الجانب الآخر، ذكر موقع "thedreamstress" إن المارسيليزيه، قماش قطن خالص، وناعم للغاية، يستخدم أحيانًا في صنع المنسوجات، ويتم استخدامه عادةً من الملابس التي تشبه الكروشيه.

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