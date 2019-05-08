أحمد عمر هاشم عن المغالاة في تكاليف الزواج: "أنا اتجوزت بـ150 جنيها"

نصح الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقا، الشباب بالإقدام على الزواج وعدم الخوف من تكاليفه، موضحًا أن الله عز وجل يُعين أي شخص مقبل على الزواج، حيث يرى أن قلة الزواج من الظواهر السلبية التي يجب أن يتخلص منها المجتمع.

وأوضح هاشم، خلال حواره في برنامج "منى والناس"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه "لا يّجب على أسرة العروس أن تُغالي على العريس في المهر وتكاليف الزواج، حيث إن الرسول عليه السلام زوج بناته بأشياء بسيطة للغاية، ويجب أن نحذوا حذوه ونزوج بناتنا بأشياء رمزية".

وأكد رئيس جامعة الأزهر سابقًا، أن تكاليف زواجه لم تتعد الـ150 جنيها.

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