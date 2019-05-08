زينة تظهر بصحبة استايلست إماراتي: "فنان مهذب ومحترم"

نشرت الفنانة زينة، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت زينة، بملابس كاجوال، مرتدية بلوزة سوداء، مع بنطلون أبيض، وبنطلون فاتح اللون، وهي برفقة، أول ستايلست إماراتي، معربة عن سعادتها بالعمل معه، قائلة: "مع أول ستايلست إماراتي، وهو أهم واحد هنا".

وتابعت: "هو مش شاطر بس، هو فنان ومهذب ومحترم".

وحقق المقطع 22 ألف مشاهدة، وتفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، فعلقت الفنانة إيمي سالم، قائلة: "الشعب الإماراتي كله محترم الحقيقة، أحب الناس على قلبي، ناس محترمة و كريمة ومضيافة ومتربية ومبتسمة، أحفاد الغالي".

Advertisements

وتفاعل جمهورها بشكل ساخر مع الفيديو، فعلق أحدهم: "هو أنا ليه حاسس إنك واقفة مع واحدة صحبتك"، وتابعت الأخيرة: "هو شكله عسل بس ليه حسه إنك وقفة مع صحبتك".

​