أفضل الزيوت لشعر كالحرير في شهر رمضان

ثمة أسباب كفيلة بأن تجعل جمالك يقع في غرام الزيوت في كل وقت وحين، ولكنه ينشدها أكثر وأكثر في أيام وليالي رمضان، حيث الحاجة إلى المزيد من الترطيب والحماية والتغذية الفورية فيصبح الزيت المنقذ الأول للشعر التالف.

إليك باقة من أفضل زيوت الشعر المتوفرة في الأسواق والتي عليك استخدامها بشكل يومي في رمضان للحفاظ على صحة شعرك.

Dove Regenerate Nourishment بعد غسل الشعر دلكيه بثلاث قطرات من هذا الزيت مع التركيز على الأطراف المتقصفة.

Kerastase Elixir Ultime Oil يمكنك توزيع القليل منه على الشعر قبل غسله أو قبل تجفيفه لحمايته من تأثير الحرارة، أو على الأطراف بعد تجفيفها لإضفاء النعومة واللمعان عليها، أو وزعي نقطة خلال اليوم على الأطراف كلما احتاجت للمزيد من اللمعان.

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Elvive Extraordinary Oil يأتي بخلاصة زيتي الكاميليا ودوار الشمس لشعر كالحرير.

Sachajuan Intensive Hair Oil زيت نبق البحر Sea Buckthorn والأرغان ودوار الشمس وبتلات الروزماري.

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