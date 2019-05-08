يعتبر طبق الرقاق باللحمة المفرومة منتشرا وبكثرة في البلدان العربية، لطعمه الشهي، فهو من الأكلات المصرية الدسمة التي تتميز بمنظرها الرائع، ومن أكثر الأكلات التي تتواجد على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم.

ويقدم "هُن" طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة، والتي ستساعد ربات المنزل على إعداد مائدة زاخرة بالمأكولات الطيبة.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

المكونات

1/2 كيلو رقاق.

1/2 كيلو لحم مفروم أحمر.

2 بصلة متوسطة مبشورة بَشْر ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

مرقة لحمة كاملة الدسم.

سمن

طريقة التحضير

عصَّجي اللحم بالبصل، وأضيفى له الملح والفلفل الأسود والبهار الحلو والبهار المشكل.

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اقسمي الرقاق إلى نصفين متساويين فى العدد، واجعلى بجوارك وعاء واسعا، به شوربة دافئة، تميل إلى السخونة البسيطة، وأنزلي فيها قطعة الرقاق، وتأكدى أنها تغطت كلها بالشوربة.

أحضري صينية أو طاسة غير لاصقة، ومدهونة بالسمن خفيف.

ضعى قطعة الرقاق، وكررى إلى أن يصل العدد 3 قطع، عندها وزعى بعض السمن، ثم كررى، وبعد 3 قطع ضعى السمن حتى تنتهى من النصف الأول من الرقاق.

أضيفى الآن اللحم المعصج، وبنفس الترتيب والطريقة، أكملى رَصّ الرقاق.

ضعى الطاسة المستخدمة أو الصينية التى بها الرقاق على نار متوسطة، وخفضيها تدريجيا، وحركيها من وقت لآخر حتى تضمني أن الحرارة قد وصلت لكل جزء.

حاولى بخفة مراقبة اللون الذى اكتسبه الرقاق من الأسفل بـ"حَرْف سكينة" حتى تصل إلى اللون والقرمشة المطلوبة.

غطي الصينية، بصينية أخرى مسطحة، واقلبيها، وضعي الرقاق مرة أخرى على لنار على الوجه الآخر، بعد دهن الطاسة بالقليل من السمن، وبنفس الطريقة اجعليها تأخذ اللون الجميل والقرمشة.

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