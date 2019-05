أضرار القلق والتوتر على الصحة

يعتقد البعض أن القلق والتوتر قد يؤثران على المدى الطويل على الصحة النفسية للفرد، لكن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت تأثر الجسم بهما صحيًا، فقد يصاب الشخص بأمراض كالسكري والسمنة وغيرها بسبب زيادة حدة القلق والتوتر لديه، وهو ما ذكره موقع "Web MD".

وحدد الموقع الطبي عددًا من الأضرار التي قد تصاحب الأفراد المصابين بالقلق والتوتر بشكل مستمر، وهي كالآتي:

البدانة

تشكل الدهون الزائدة في منطقة البطن مخاطر صحية أكبر من الدهون على الساقين أو الفخذين، يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط يخزنونه.

يقول جاي وينر، مؤلف كتاب "Take the Stress Out of Your Life" ومدير برنامج إدارة الإجهاد في عيادة Sansum في سانتا باربرا، كاليفورنيا: "الإجهاد يسبب مستويات أعلى من هرمون الكورتيزول، ويبدو أن هذا يزيد من كمية الدهون المخزنة في البطن".

السكري

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم مرض السكري بطريقتين، الأولى بأنه يزيد من احتمال حدوث سلوكيات سيئة، مثل الأكل غير الصحي والشرب المفرط، والثاني بتسبب الإجهاد في رفع مستويات الجلوكوز لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

الصداع

يعتبر الإجهاد أحد أكثر مسببات الصداع شيوعًا، وليس فقط صداع التوتر، ولكن الصداع النصفي أيضًا.

​