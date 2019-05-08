نهى عبدالوهاب تحضر مؤتمر القيادة النسائية بـ"الدولي للجمباز" في روسيا

حضرت نهى عبد الوهاب، رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد المصري للجمباز، مؤتمر القيادة الرياضية النسائية الذي نظمه الاتحاد الدولي للجمباز الأسبوع الماضي في مدينة سانتبيتر سبورج الروسية، وألقت فيه المحاضرة الدولية الأولمبية جابريال مولر من سويسرا.

ويُعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي ينظمه الاتحاد الدولي من أجل إعداد القيادات الرياضية النسائية لشغل مناصب إدارية دولية مهمة خاصة أن الاتحاد الدولي سيبدأ في إعطاء كوته للمرأة في المكتب التنفيذي بنسبة 30%.

واختار الاتحاد الدولي للجمباز 40 سيدة منهن 20 من أعضاء المكتب التنفيذي والمكتب الاستشاري للاتحاد الدولي، بالإضافة إلى 20 سيدة تم ترشيحهن من قبل اتحاداتهن الوطنية.

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ونهى عبد الوهاب هي أول مصرية وعربية وأفريقية تدخل في أروقة الاتحاد الدولي للجمباز عام 2008 خلال اجتماع فنلندا باحتلالها عضو اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي، وتم انتخابها خلال كونجرس 2012 في المكسيك كنائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي، وتم إعادة انتخابها مرة أخرى عام 2016 بأعلى الأصوات.

وحققت خلال هذه الفترة العديد من الإنجازات، حيث ساعدت على نشر اللعبة في الدول الأفريقية والعربية، ودعم الدول الصغيرة للنهوض بالجمباز الإيقاعي، كما ساهمت في تطوير الجمباز الإيقاعي المصري الذي استطاع الحصول على ميدالية أولمبية في أولمبياد الشباب بسنغافورا 2010، وتحاضر نهى في الكثير من المؤتمرات الدولية، كما أنها تشرف على الكثير من بطولات العالم و البطولات الدولية، كما حضرت في لجنة تحكيم الرئيسية أولمبياد لندن 2012 وريو 2016.

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