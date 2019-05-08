الامارات | 28 قصيدة تنقشها أسماء الحمادي على «حائط المَحكَى»

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 قصيدة تنقشها أسماء الحمادي على «حائط المَحكَى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، صدرت مجموعة شعرية بعنوان «يا حائط المَحْكى» للشاعرة الإماراتية أسماء الحمادي.

وتضم المجموعة التي كُتبتْ بين عامي 2012 و2017 نحو 28 قصيدة توزّعت بين 10 حيطان منها: «حائط علياء»، «حائط الحلم»، «حائط الأمان»، «حائط الوجدان»، «حائط الوجود». وتنوعّت القصائد بين النمط العمودي المتأثر بالتراث القديم مثل:

أرقٌ على أرقٍ ومثلي غارق... وجوًى يموج وعبرةٌ بي تستعرْ

والنمط التفعيلي المُشبع بالتساؤلات الشائعة في الشعر الرومانسي، مثل:

لو كان وهماً كل ما فاتنا..

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أو كل ما في مقبل الأيام آتْ..

لو كان وهْمًا حزننا..

لو كان وهماً ذا الشتات.

وتتنوّع أغراض المجموعة ما بين وجدانيّ تأملي، ووطني النزوع عامر بالولاء والترحّم على أرواح الشهداء، واختارت الشاعرة للقسم الثاني «حائط الأمان» الذي ضم قصائد: «عيديّة الزمن»، و«تشرين الغياب»، و«موكب الشهداء».

يذكر أن الديوان هو الإصدار الشعري الثاني للشاعرة أسماء الحمادي، إذ سبق أن صدر لها عن طريق أكاديمية الشعر ديوان في وجه الرياح.