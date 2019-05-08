الامارات | محسنة توفيق.. مع السلامة يا «بهية»

شكرا لقرائتكم خبر عن محسنة توفيق.. مع السلامة يا «بهية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة محسنة توفيق، التي توفيت، أول من أمس، عن 79 عاماً بعد رحلة عطاء طويلة.

كما نعى الممثلة المصرية عدد من الفنانين والفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن رحيلها واكب أول أيام شهر رمضان.

وكتبت الممثلة منة شلبي في تغريدة على موقع تويتر «مع السلامة يا بهية يا حلوة ياللي كلك طيبة وموهبة وصدق.. ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا».

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن «الإبداع الدرامي فقد إحدى علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق».

ولدت محسنة توفيق في ديسمبر 1939 وبدأت مشوارها الفني مبكراً مع المسرح المدرسي قبل أن تتخرج في كلية الزراعة.

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قدمت العديد من المسرحيات منها «مأساة جميلة» و«منين أجيب ناس» و«حاملات القرابين» و«الدخان» و«إيرما» و«عفاريت مصر الجديدة».

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات «الكعبة المشرفة» و«الشوارع الخلفية» و«الوسية» و«أم كلثوم»، وغيرها، لكن يبقى دورها في «ليالي الحلمية» الأكثر تأثيراً لدى المشاهدين المصريين والعرب.

أعمالها في السينما رغم قلتها كانت مميزة وتركت بصمة راسخة، خصوصاً أن معظمها جاء مع مخرج كبير مثل يوسف شاهين، الذي قدمها في «العصفور» و«إسكندرية ليه».

نالت جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2012، وكان آخر تكريم لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في فبراير الماضي. والفنانة الراحلة شقيقة الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة باسم «أبلة فضيلة».

«الثقافة»: الإبداع الدرامي فقد إحدى علاماته التي تميّزت بالأداء الفني الصادق.