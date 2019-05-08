الامارات | مشاهير يتألقون في حفل ميت غالا للأزياء

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير يتألقون في حفل ميت غالا للأزياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في دخول مبهر لحفل ميت غالا السنوي في نيويورك، تهادت نجمة البوب ليدي غاغا على البساط الأحمر، وهي ترتدي ثوباً فضفاضاً وردي اللون، لتكشف لاحقاً عن ثلاثة أزياء أخرى أسفله، في إطار مشاركتها في حفل، أول من أمس، الذي حمل اسم «معسكر: ملاحظات على الموضة».

وشارك في هذا الحفل، الذي يقتصر حضوره على من يحملون الدعوات، كبار المشاهير، ويعرض فساتين لكبار المصممين، ويخصص عائده لمتحف متروبوليتان في نيويورك.

وخلعت ليدي غاغا الثوب الوردي، من تصميم مصمم الأزياء الأميركي براندون ماكسويل، لتكشف عن ثوب أسود عاري الكتفين للمصمم نفسه، وأسفل هذا الثوب ظهر فستان آخر ضيق وردي اللون.

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أما المغنية كيتي بري، فارتدت ثوباً على شكل ثريا، كما كانت تضع ثريا على رأسها. وقالت عن الثوب من تصميم دار موسكينو الإيطالية للأزياء: «أحب أن أكون من الضوء، وبالتأكيد أن أكون أنا الضوء». وظهرت آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ الأمبركية، التي تستضيف أكبر عرض للأزياء كل عام، وهي ترتدي ثوباً وردياً متلألئاً من تصميم شانيل، فوقه كاب وردي من الريش، والجزء الأسفل منه أسود اللون في إشارة إلى تميمة الحفل طائر النحام (الفلامنغو).

أما الممثل بيلي بورتر، فاستدعى أجواء مصر القديمة بظهوره مرتدياً ملابس ذهبية بالكامل من الرأس إلى القدم، ويحمله على محفة ستة رجال عراة الصدر.

ومن النجوم الآخرين، الذين شاركوا في العرض، نجمة التنس سيرينا وليامز، التي احتفظت بأسلوبها، إذ ظهرت مرتدية حذاء رياضياً من «نايكي»، مع ثوب أصفر اللون براق من بيت أزياء فيرساتشي.