الامارات | «أكشن» حتى آخر نفس في رمضان.. شعار نجوم مصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أكشن» حتى آخر نفس في رمضان.. شعار نجوم مصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في دراما رمضان، يبدو أن العديد من النجوم المصريين، وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة ومصطفى شعبان ومحمد إمام وكالعادة «نمبر ون» محمد رمضان، يراهنون على مسلسلات «الأكشن والعضلات»، التي رصدت لها ميزانيات ضخمة وفنانون من الصف الأول، نظراً لما تحققه من نجاح جماهيري، خصوصاً في الموسم الأبرز.

يأتي في قائمة نجوم الأكشن المتصدرين هذا العام أحمد السقا بمسلسل «ولد الغلابة»، ورغم حدوتة العمل الاجتماعية، فإن مشاهد الحركة هي البطل، اعتماداً على إمكانات السقا الجسدية، ومهاراته الحركية التي تجعله نجماً في هذا النوع من الفنون.

تدور أحداث «ولد الغلابة» حول ياسين، وهو شاب صعيدي بسيط يعمل مدرس تاريخ، ويتعرض لظروف خاصة فيتورط في جريمة يدخل ظلماً بسببها السجن، ويتعرف بالسجن إلى «ضاحي» وهو تاجر مخدرات واسع النفوذ، ويعرض ضاحي على ياسين أن يخرجه بحيلة معينة من السجن مقابل أن يساعده في تجارة المخدرات. ويقبل ياسين العرض ويخرج من السجن، فيقتل ضاحي، ويتورط ياسين في تجارة المخدرات بشكل كامل، ويواجه عصاباتها في مطاردات دامية.

والمسلسل بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وكريم عفيفي وهادي الجيار، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

«أبوجبل»

أما الفنان مصطفى شعبان فينافس السقا بمسلسل التشويق «أبوجبل»، وتبدأ الأحداث بمقتل أولاد مصطفى أو «أبو جبل» الثلاثة فيواجه القتلة، ويحاول الثأر طوال أحداث العمل بالعديد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

ويشارك في بطولة «أبوجبل» مع مصطفى شعبان عدد من الفنانين، من بينهم نجلاء بدر، ودياب ومحمد لطفي وحسن حسني ومحمود الجندي وعايدة رياض وآيتن عامر ومريم حسن، ورشا بن معاوية، وعائشة بن أحمد، ومحمود البزاوي. والعمل من إخراج أحمد صالح، وتأليف محمد سيد بشير.

«كلبش» للمرة الثالثة

يدخل أمير كرارة للعام الثالث في صراع الأكشن بمسلسله «كلبش»، إذ يقدم الجزء الثالث في رمضان الجاري. ودارت الأحداث في الجزأين السابقين عن الضابط سليم الأنصاري، ورحلته في مطاردة الخارجين عن القانون.

فيما تجري أحداث الجزء الجديد حول اعتزال سليم العمل في الشرطة والاتجاه لتأسيس شركة أمن، والتعرض لكثير من المجرمين، والدخول في مطاردات ومعارك.

ومن أبطال الجزء الثالث من «كلبش» هشام سليم، وهيدي كرم، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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إمام بقدرات خارقة

ويقدم الفنان محمد إمام «عملاً رياضياً»، يحتوي على مشاهد أكشن، من خلال عمله كملاكم في مسلسل بعنوان «هوجان». ويجسد محمد إمام من خلال العمل شخصية شاب يمارس الرياضات العنيفة، ويتميز بقدرات غير عادية، مثل أكل الزجاج وثني العملات بفمه، وجر السيارات بأسنانه.

ويشارك في بطولة «هوجان» كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعبير صبري، ورياض الخولي، وأوس أوس، وأسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

«زلزال»

وكالعادة ينافس محمد رمضان الجميع، ويراهن على لقب «نمبر ون» بمسلسله الجديد «زلزال»، الذي يعتمد على الحركة والانتقام والتشويق. وتدور الأحداث حول زلزال القاهرة عام 92، وانهيار منازل، وتعرّض والد بطل العمل (محمد رمضان) للاحتيال من أحد جيرانه (ماجد المصري)، الذي يستولي على منزله، ويكتشف الابن القصة فيدخل في مطاردات عنيفة حتى يسترجع حقه.

ومسلسل «زلزال» تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة ماجد المصري وحلا شيحة ونسرين أمين.

مصارعة بين صديقين

بعد نجاحه في تقديم «الأكشن» على مدار عامين في رمضان؛ يجرب الفنان ياسر جلال حظه هذا العام في رمضان بمسلسل الأكشن «لمس أكتاف»، الذي يشاركه بطولته المصارع الشهير كرم جابر. وتدور الأحداث حول صديقين يمارسان رياضة المصارعة، ويدخلان في منافسة ضد بعضهما بعضاً، من خلال الأحداث ينتج عنها عداء كبير، فتتحول الصداقة إلى النقيض.

و«لمس أكتاف» تأليف هاني سرحان، ويشارك في البطولة فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ومحمد عز، ودنيا عبدالعزيز.

يجسد محمد إمام في «هوجان» شخصية شاب يمارس الرياضات العنيفة، ويتميز بقدرات غير عادية.

كالعادة ينافس محمد رمضان الجميع، ويراهن على لقب «نمبر ون» بمسلسله الجديد «زلزال».

مسلسلات «الأكشن والعضلات» رصدت لها ميزانيات ضخمة وكبار النجوم