الامارات | إيمي شومر تضع قبل دوقة ساسكس

شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي شومر تضع قبل دوقة ساسكس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مايو 2019
وضعت الممثلة الكوميدية الأميركية، إيمي شومر، طفلها الأول من زوجها كريس فيشر، مساء يوم الأحد الماضي.
وأعلنت شومر (37 عاماً) نبأ ولادة طفلها، على صفحتها على موقع «إنستغرام»، لمشاركة الصور أول من أمس.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن إيمي نشرت صورة وهي مستلقية على السرير، وتحمل طفلها، وزوجها (39 عاماً) يقبّل جبينها.
يشار إلى أن هذا النبأ جاء قبل ساعات من إعلان ولادة دوقة ساسكس طفلها الأول من الأمير هاري. وكانت إيمي قد مازحت من قبل حول تقارب موعد ولادتها لطفلها مع الدوقة.
وتزوجت إيمي وكريس في فبراير 2018، وأعلنت نبأ حملها في أكتوبر من العام نفسه.
لوس أنجلوس - د.ب.أ
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