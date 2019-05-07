آخرها ريمونتادا ليفربول.. مواقف جمعت محمد صلاح بزوجته "مصر ومن بعدها زوجتي"

"مصر ومن بعدها زوجتي".. هكذا وصف محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، زوجته، ماجي محمد صادق، بعدما ظهرت معه للمرة الأولى، من خلال منشور له، فعلى الرغم من محاولاته السابقة لإخفاء حياته الشخصية، عن كاميرات الإعلام، إلا أن "ماجي" باتت تظهر وبقوة بين الحين والآخر، برفقة زوجها.

بنظرات فخر، وإطلالات بسيطة، تحاول "ماجي" دعم الفرعون المصري، ومشاركته لحظات انتصاراته أمام الجميع، فتسلط الكاميرات عدستها حولها فور ظهورها دومًا.

واليوم ظهر محمد صلاح، برفقة زوجته في مدرجات ملعب أنفيلد، والذي يحتضمن مباراة ليفربول وبرشلونة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهي بريمونتادا تاريخية لفريقه، حيث سجل ليفربول 4 أهداف نظيفة.

فعلى الرغم من غياب صلاح عن اللقاء، إثر إصابته بمباراة الذهاب، حضر الفرعون المصري بالمدرجات لدعم فريقه، وحضرت "ماجي" لدعم زوجها.

لم يكن هذا الظهور هو الأول الذي جمع بين صلاح وزوجته، فجمعهما العديد من اللقطات باتت فيها ماجي هي بطلة المشهد.

ظهورها بالمدرجات:

فكان الظهور الأول، لها برفقته في مدرجات ملعب "الأنفلد"، وهي المباراة التي غاب عنها صلاح للإصابة، وشاركته زوجته الجلوس في المدرجات لمشاهدة المباراة ضد فريق إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية العام الماضي.

وكتب صلاح، وقتها، موجها رسالته لزوجته، "أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي"، وذلك بعد أن أثارت ضجة كبيرة حينها لنظرها في هاتف زوجها وهو ما علق عليه الجمهور، "زوجة مصرية أصيلة".

ظهور جاء بالدعم والسخرية:

لتعود "ماجي" من جديد، في أبريل 2018، في صورة متداولة، ظهرت من خلالها، تجلس بجانبه بالسيارة في أثناء مغادرته ملعب "أنفيلد" الذي شهد لقاء فريقه مع روما الإيطالي، والذي انتهى بـ5 أهداف لـ"الريدز" مقابل هدفين، سجل الفرعون منهم اثنين وصنع آخرين لزملائه.

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لتنهال عليها التعليقات الساخرة، بسبب ما وصفوه بـ"العبوث" في وجه "صاحب السعادة المصري"، السخرية من زوجة صلاح دفع العديد من نشطاء "فيس بوك" للدفاع عنها، مشددين على أن الصورة التقطت "دون علمها"، وأنها غير مطالبة بالضحك طوال الوقت دون مناسبة.

ظهورها بأحد الإعلانات:

باستحياء شديد، ظهرت "ماجي" في خلفية المشهد الثاني، بإعلان زوجها لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، الذي خرج بعنوان "واحد مننا"، في مارس 2018، أثناء لعبه الكرة مع نجلته.

جائزة الحذاء الذهبي:

بفستان فضفاض فاتح اللون، وحجاب روز، ظهرت "أم مكة" كما لقبها جمهور الـ"سوشيال ميديا"، داعما لزوجها كالعادة، وذلك عند تسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، كهداف الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" في الموسم الحالي 2018/2017، حيث نجح في تسجيل 32 هدفا، وفي هذه المرة أثارت ماجي الـ"سوشيال ميديا" بلباسها المحتشم الذي قيل عنه "أفضل مثال للحجاب السليم".

صورة على الإنستجرام:

شارك محمد صلاح، مؤخرًا جماهيره، بنشر صورة عائلية، عبر خاصية "استوري"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر "صلاح" داخل السيارة بجوار زوجته ماجي الحلواني، فيما تجلس ابنته مكة في الكرسي الخلفي، مقررًا إخفاء ملامحهن باستخدام "الإيموشن"، مضيفًا "إيموشن" ضاحك، كتعليق على الصورة.

وتداول محبو "مو صلاح" الصورة، متفاعلين معها بآلاف المشاركات والتعليقات، أبرزها: "محمد صلاح اتصرف زي أي راجل شرقي، ومظهرش وشوش أهل بيوت"، و"الله عليك يا فخر العرب".

الجدير بالذكر أن توجت قصة حب صلاح وماجي بمولودتهما الأولى "مكة" في أكتوبر عام 2014.

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