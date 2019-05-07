"إتيكيت".. طرق إعداد السفرة في عزومة رمضان

ترتيب وتنسيق السفرة في العزومات للضيوف من أهم قواعد الإتيكيت في الاستضافة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، ذلك الذي يتجمع فيه الأهل والأحباب حول مائدة واحدة، حيث تكثر العزومات.

وتقدم خبيرة الإتيكيت رضوى فتحي، خطوات ترتيب السفرة للضيوف فى العزومات وطريقة ترتيب طاولة الطعام الأفضل والأمثل، خلال برنامج" إتيكيت"، المذاع على "الوطن تي في".

وأوضحت "رضوى" أن هناك أساسيات يجب مراعاتها من قبل ربات البيوت خلال إعدادهن سفرة إفطار رمضان، بأكثر من طريقة لعرض وتقديم الأطعمة، منها:

فوطة النابكن

فوطة النابكن هي التي توضع على الأرْجُل في أثناء تناول الطعام، وهناك أشكال كثيرة للنابكن سواء التقليدية الخاصة برمضان، والتي ذاع انتشارها خلال هذه الفترة الماضية بصفة كبيرة، وتستطيع ربات المنازل صنعها بنفسها.

النوع الثاني يتمثل في الفوط العادية، صغيرة الحجم، والتي يمكن ربطها بشكل ما يعطى مظهرًا جماليًا، إما بالطرق التقليدية أو الكلاسيكية أو بواسطة شرائط خاصة برمضان.

التابل مات

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هي التي توضع عليها الأطباق، وإما أن تكون تقليدية، أو مرسوم عليها ديكورات ذات طابع رمضاني، والتي يمكن لربة المنزل إعدادها بنفسها.

وعن طرق ترتيب السفرة حددتها في عدة نقاط أهمها:

1- أدوات المائدة كـ"الشِّوَكْ والملاعق والسكاكين" يتم وضعها فوق الطبق بطريقة عكس بعضهم البعض، وتوضع الملعقة والسكين على الجهة اليمين على نفس المسافة بينهما دون اختلاف، وعلى خط مستقيم موازٍ لـ"الشِّوكة".

2- يتم وضع شوكة وملعقة صغيرة الحجم، حال الرغبة في تقديم الحلوى على السفرة.

3- توضع الأطباق في المنتصف سواء الخاصة بتقديم الشوربة أو التي يوضع فيها الطعام.

4- يجب توافر نوعين من الأكواب الزجاجية، إحداها للمياه، وكأسٍ مخصصة للعصير.

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