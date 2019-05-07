5 قواعد يجب مراعاتهم عند تناول "الشوربة" في رمضان

القاهرة - لايف ستايل
يعد«الإتيكيت» فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا إتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب إتباعها في الحياة العامة.
تكثر العزائم والولائم في شهر رمضان الكريم ولا تخلو أي سفرة منزلية من طبق الحساء أو الشوربة، لأنها تساعد على الشبع، لذلك تُقدم هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية مجموعة من النصائح عند تناولها :
- يُفضل أن تُقدم «الشوربة» في طبق عميق ويكون لكل شخص صحن خاص به.
- إذا وضعت الشوربة في «كوب أو مج» يمكن احتسائها دون ملعقة.
- إذا كان «المج» الذي يحتوي على «الشوربة» بيد من الممكن أن يستخدم كصحن .
- الشوربة الخفيفة يجب تناولها من جانب الملعقة، والسميكة يتم تناولها بطرف الملعقة.
- احرص على أن إلا تصدر أي أصوات أثناء تناول الشوربة حتى لا يشمئز الآخرين.
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