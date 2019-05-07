"ساندوتش برجر وطقم أسنان".. أغرب إطلالات النجمات في حفل MET GALA

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نرمين الجلاد:

شهد حفل MET GALA الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الإطلالات الغريبة لنجوم ونجمات هوليود، إذ يعتبر من أكثر الحفلات المثيرة للجدل فى العالم لاعتماده بشكل كامل على الإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار بهدف جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أبرز إطلالات النجمات في الحفل:

-الليدى جاجا:

تألقت الليدي بثلاث إطلالات مختلفة، إذ اعتمدت في التصميم الأول فستان منفوخ باللون الفوشيا الصارخ، من توقيع المصمم براندون ماكسويل، وتميز التصميم بذيل طويل، وصيحة المونوكروم.

كما اعتمدت فيونكة كبيرة عند منطقة الخصر، وأخرى كإكسسوار على الشعر من نفس لون الفستان، وأكملت الإطلالة بمكياج قوي، ورموش ذهبية طويلة مع أحمر شفاه باللون الفوشا.

أما الإطلالة الثانية، اختارت فستان من الستان باللون الأسود، مكشوف الأكتاف من توقيع المصمم "براندون ماكسويل"، بقصة بارزة ومنفوشة من منطقة الخصر، وحملت مظلة بنفس لون الفستان، أما اللوك الأخير فأعتمدت فستان ضيق طويل، من الستان، باللون الفوشا، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود كبيرة الحجم ومرصعة من الأطراف باللون الفضي.

- سيلين ديون:

ظهرت سيلين بفستان باللون الفضي الميتاليك، من توقيع المصصم "أوسكار دي لارينتا"، تميز الفستان بالشراشيب للامعة الطويلة التي غطت التصميم بالكامل، وأكملت إطلالتها بأكسسوار شعر على هيئة ريش متطاير، وحلق باللون الفضي، ومكياج بتدريجات اللون الفضي والبيج.

- المغنية الأمريكية زيندايا:

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خطفت الأنظار بفستان بتصميم أميرات ديزني، وتميز بلونه المتغير الذي يتحول إلى اللون الأزرق المضئ، من تصميم دار الأزياء "تومي هيلفجر"، واعتمدت مجوهرات بسيطة باللون الأسود من مجموعة jewelry ، وأكملت إطلالتها بحقيبة على هيئة عربة سندريلا.

- عارضة الأزياء جيجي حديد:

تألقت بإطلالة مونوكروم، إذ ارتدت جمبسوت لامع، باللون الفضي والذهبي المتداخل، مزين بالكامل بالشراشيب الفضية الرفيعة، من توقيع "مايكل كورس"، وأكملت إطلالتها بغطاء شعر وحذاء باللون الميتاليك بنفس درجة الجمبسوت، ومكياج قوى باللون النيود البيج، ورموش بيضاء طويلة.

- كاتي بيري:

وظهرت الفنانة الأمريكية كاتي بيري بإطلالتين، إذ ارتدت من الكريستال هيئة ثرية، ومزين بالشمعدان والنجف حول الخصر، وارتدت غطاء رأس على شكل ثرية "نجفة"، أما الإطلالة الأخرى اعتمدت فستان يشبه سندوتش البرجر في طبقاته المتعددة ومكوناته.

- لوبيتا نيونقو:

اختارت فستان باللون الموف الفاتح، من توقيع "فيرساتشي"، مع أكتاف بارزة من الريش الملون باللون الباستيل، وإكسسوارات شعر خارجة عن المألوف، على شكل مشابك ذهبية كبيرة وتألقت بمكياج براق لتبدو وكأنها إحدى الشخصيات الكرتونية.

- كارا ديليفين:

ظهرت بجمبسوت على هيئة قوس قزح من تصميم دار الأزياء "ديور"، وارتدت قبعة مزينة بالموز والحلوى وطقم الأسنان.