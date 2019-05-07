أحمد آدم: مراتي قفشتني وأنا بخونها مرتين تلاتة.. إحنا صحاب قبل أي حاجة

تحدث الفنان الكوميدي أحمد آدم عن علاقته مع زوجته الفنانة أميرة فتحي، قائلًا: "قفشتني وأنا بخونها مرتين تلاتة، إحنا صحاب قبل أي حاجة".

وعن قصة زواجهما، قال آدم إنه كان يحبها منذ أن اشتركا سويًا في إحدى المسرحيات، لافتًا إلى أنها علمت بحبه لها بعد سنة وطلبت منه أن يتزوجها فوافق.

وأضاف آدم خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "قلتلها انتي ست حلوة ومش عاوز أظلمك معايا، فرفضت وأصرت على إننا نكمل وقالتلي مش هتجوز غيرك، وبعدها بشهرين اتفتحلي سكك مكنتش مفتوحة".

وعن علاقته بالفنان الراحل عادل أدهم، قال "آدم"، خلال فقرة "شيخ الحارة"، من البرنامج، إنه من أعظم فناني مصر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن موهبته توازي موهبة الفنان الامريكي العالمي أنتوني هوبكنز.

وأردف: "بعد ما شاركنا مع بعض في فيلم يا تحب يا تقب، جالي فيلم دروس خصوصية في اللصوصية، وقابلني إننا مع بعض، وهزر معايا وقالي هفرمك".

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وعما أثير بشأن هجومه على مسرح مصر، الذي يُقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، قال "آدم"، خلال فقرة "ضرب نار"، بالبرنامج: "أنا مهاجمتش، لكن قولت إنه مش مسرح لكنه برنامج، لأن الجمهور هو هو، ودي اسكتشات".

وعن عدم بناء مسرح خاص به، قال آدم: "ملقتش 30 مسرحية فصل واحد يتعملوا، والبرنامج ده كان معايا قبل ما يروح لأشرف لكني رفضت ورشحت لهم أشرف، لأنه كان بيحضر برنامج اسمه اسكتشات".

وعن المنتج محمد السبكي، قال آدم إنه لا يحب العمل معه: "مينفعش أخرج وأنتج وأمثل وأقول محدش يناقشني؟! مفيش حاجة في الفن اسمها كده، لازم يكون في تفاهم، قالي هعملك فيلم في أسبوعين من 5 سنين وقت ما كان مفيش شغل في السينما، أنا مش منجد عشان أشتغل كده".

وعما أثير بشأن تقليده لباسم يوسف في برنامجه "بني آدم شو"، قال آدم، إنه بدأ برنامجه قبل أن يبدأ الأخير: "اللي أنا بعمله محدش يقدر يعمله، محدش يقدر يعمل ستاند آب كوميدي في مصر أو الوطن العربي زيي، هو كان بيقعد على الكرسي ويعلق على فيديوهات بيوتيوب، مش زي اللي أنا بعمله، وأكتر من نصف اللي قلته في البرنامج كان ارتجال".

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