تعرَّفي على أفضل أنواع السيروم لعلاج كافة مشاكل البشرة

لندن - لايف استايل
يحتوي سيروم الوجه إجمالًا على مكونات نشطة مصممة لمعالجة مشاكل البشرة المختلفة بشكل سريع وفعال، كما أنه يمتلك قدرة كبيرة على اختراق طبقات الجلد بسهولة. لذلك، يعد استخدام السيروم الخطوة الأكثر أهمية في روتين العناية بالبشرة.
ونقدم لك انطلاقًا من ذلك، أفضل أنواع السيروم لتلبية مختلف احتياجات البشرة:
Dior Capture Youth Matte Maximizer
هذا السيروم مثالي للبشرة الدهنية الفائقة اللمعان، فهو يحتوي على مزيج من الزنك والطين الوردي وحمض اللبنيك، الذي يخترق أعماق البشرة ليمنحك بشرة رطبة إنما غير زيتية أو لامعة على مدار اليوم.
Clarins Pore Control Serum
يساعد هذا السيروم على تقليص المسام الواسعة والحد من إفراز الزيوت الزائدة على سطح البشرة. فهو يشتمل على حمض التمر الهندي وشجرة الفراولة العضوية، اللذين سيمنحان بشرتك توهجًا طبيعيًا وإشراقة لا مثيل لها.
Skinceuticals C E Ferulic
يشتمل هذا السيروم بشكل أساسي على الفيتامين C، الذي يعد أحد أفضل المكونات التي تحمي بشرتك من الأضرار البيئية. إضافة الى ذلك، يحتوي Skinceuticals C E Ferulic على الفيتامين E وحامض الفيرليك، اللذين يعملان على تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة وحماية البشرة من الأضرار المحتملة.
Shani Darden Texture Reform
هذا السيروم مثالي للبشرة الجافة، إذ إنه يعمل على ترطيب البشرة في الأعماق، ويعزز من عملية التقشير الطبيعي للبشرة، فيضفي عليها اللمعان والتوهج الطبيعيين، وذلك بفضل احتوائه على الريتينول وحامض اللبنيك والنياكيناميد.
قد يهمك أيضا:تنعيم مذهل للشعر وتغذية وحماية مؤكدة باستخدام السيروم
إليكِ نصائح خبراء العناية بالبشرة لإطلالة رائعة يوم زفافِك
كانت هذه تفاصيل خبر تعرَّفي على أفضل أنواع السيروم لعلاج كافة مشاكل البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.