دعاء لاشين تصمم فوانيس من الورق

صممت الفنانة التشكيلية دعاء لاشين مجموعة من الفوانيس من الورق الملون وأستخدمت الورق بنقوش الخيامية الملونة الجذابة وأيضا قامت بتصميم هلال رمضان من الورق المقوى الملون.
والهلال يعلق به فانوس صغير أيضا من الورق المقوى الملون وهذا الديكور من السهل على ربة المنزل تصميمه في المنزل بمنتهى البساطة.
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