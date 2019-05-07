"الإفتاء": يجوز قراءة القرآن بدون وضوء في هذه الحالة

مع مرور أيام شهر رمضان المبارك، تبدأ العديد من الأسئلة الجدلية، التي تطرحها الفتيات، وما تخص العبادات، كالصلاة، والحجاب، وقرأة القرأن.

الأمر الذي يتفاعل معه العديد، بحكم المعلومات المسبقة، أو إبداء آراءهن من قبل تجاربهن الشخصية.

"يا بنات ينفع اقرأ قرأن وانا مش متوضية؟.. يا بنات ينفع اقرأ قرأن وانا حائض؟ "، منشورات عديدة، ظهرت مؤخرا، عبر المجموعات السرية للفتيات، والموجودة على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من الفتيات عبر التعليقات، منهن ذهب بأنه لا بد أن تكون الفتاة على طهارة، كالصلاة، في حين وجدن البعض انه يمكن أن تقرأه من الهاتف، أو من المصحف الشريف دون لمسه.

Advertisements

تعليقات عدة، وأجوبة متباينة، من قبل الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحكام وقواعد قرأة القرآن.

ومن جانبه رد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عبر الموقع الرسمي للإفتاء، قائلا: لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقوله تعالى: "لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ".

أما عن المرأة الحائض، فأجاب "جمعة" قائلا: "لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ».

وأضاف: "يُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل".

​