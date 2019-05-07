مجوهرات راقية B Blossom من لويس فيتون.. مستوحاة من المرأة الواثقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقولون إن سنة 2019 هي السنة التي ينبغي عليك إما الظهور بالمظهر الأكثر تميزًا أو العودة إلى المنزل عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات، وهو ما فعلته لويس فيتون تمامًا من خلال إطلاق مجموعتها الجديدة من المجوهرات الراقية التي تحمل اسم "B.Blossom".

وتشمل خواتم وأساور وأقراط ومعلقات وقلائد السلسلة، وتأتي مصنوعة من الذهب الوردي والأصفر والأحجار الكريمة والألماس، وتركز المجموعة على الزهرة المميزة على شكل نجمة والتي صُنعت للمرة الأولى بشكل جميل من قبل جورج لويس فيتون في عام 1896، وكانت النتيجة تشكيلة من القطع المميزة.

Advertisements

كما تأتي الزهرة الجميلة مصنوعة من مواد فاخرة أبرزها الملكيت، والجزع، والعقيق الأبيض والأوبال الوردي والألماس، وتلعب القطع أيضًا على تراث لويس فيتون حيث تعكس الزهرة شعار المونوغرام الأيقوني للعلامة الفرنسية.

وتشجع قطع هذه المجموعة المميزة المرأة على الإبداع والثقة، لذلك يمكنك ارتداؤها بشكل منفرد أو على شكل طبقات.