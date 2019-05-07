قطة تسرق الأضواء من عرض أزياء "كريستيان ديور" في مراكش

قدمت دار أزياء “كريستيان ديور” الفرنسية مزيجًا رائعًا من الثقافات من مختلف القارات بأثواب مطرزة وملابس منقوشة، في أول عروضها للأزياء في المغرب.

وأضيئت عشرات الشموع حول ممر خارجي هائل، في قصر البادي في مراكش، ومع حلول الليل تهادت عارضات الأزياء على الممشى بأثواب انسيابية باللون الأسود أو بدرجات من البني إلى جانب تصاميم ونقوشات على أقمشة من ساحل العاج صنعت منها السترات التي تشتهر بها الدار.

ويكمل العرض الذي قدمته دار أزياء "كريستيان ديور" الفرنسية، أجندة مجموعات عروض "كروازيير".

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واستأثرت العارضة المغربية نورة عطال في ذات الصدد، باهتمام دار الأزياء "كريستيان ديور"، خلال مشاركتها في العرض بقصر البادي في المدينة الحمراء مراكش .

وأشادت الماركة العالمية بمشاركة العارضة المغربية، وعلقت عليها في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، قائلة: "لقد كنت مذهلة في هذا الحفل وأنت ترتدين قطع سنة 2020، كان من الرائع اكتشاف مراكش معك ونتمنى أن نراك عما قريب".

واستطاعت قطة شوارع، سرقة الأضواء من عرض أزياء "كريستيان ديور" عندما قررت السير على المنصة في الاتجاه المعاكس لعارضات الأزياء، حيث سرعان ما أثارت اللقطات جنون مستخدمي الإنترنت بعد تحميلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأظهرت القطة ثقة كبيرة بمجرد خروجها على المسرح وبدت غير مذعورة من الحشد الكبير والضوضاء الصاخبة، بعد ذلك، سارت القطة مباشرة نحو الجمهور، وفاجأت الجميع بالتبول على ملابس أحدهم قبل اختفائها بعد ذلك في الحشد.

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وحافظن العارضات أثناء العرض على ثقتهن وهدوئهن وتابعن العرض، دون أن يؤثر الأمر على استمرارية إبراز أجمل الأثواب اللامعة.

وحضر نحوى 800 مدعو اختيروا بعناية، من شخصيات مؤثرة في مجال الموضة وأصحاب مدونات، العرض الذي أقيم في قصر البديع وسط ديكور خلّاب.

ومن بين المدعوين، مشاهير من أمثال الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا ومنسّق الاسطوانات الإيطالي جوفانيتي أتوا خصيصا لحضور هذا العرض المكرّس لتلاقي الثقافات والحضارات مع 89 مرورا لعارضات من أصول متعددة، فضلا عن تزاوج جريء للألوان والأنسجة.

وصرّحت ماريا غراتسيا كيوري للصحافيين قبل انطلاق العرض "الكلّ يتكلّم عن أوجه الخلاف راهنا ولا أحد يهتمّ بقواسمنا المشتركة".

وعرضت المصممة الإيطالية على مصممين من ساحل العاج إضفاء لمساتهم الخاصة على قماش توال دو جوي الشائع الاستخدام عند ديور.

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