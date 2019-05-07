أزياء النجمات في حفل الـ Met Gala 2019 الأغرب في تاريخ الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 07:39 مساءً - أُقيم مساء أمس الإثنين 6 مايو حفل الـ Met Gala الخيري السنوي الذي يقام كل عام في أول اثنين من شهر مايو، وكما نعلم فهو يُعتبر أحد أهم الاحتفالات العالمية ولا سيّما في مجال الموضة، وفي كل عام يكون هنالك موضوع خاص للحفل يستوحي منه مصممو الأزياء أفكارًا للتصميمات التي سيقدمونها للنجوم في الحفل، وهذا الحفل كان العنوان العريض للحفل هو “التخييم” Camp لكن ليس بالمفهوم الذي نعرفه، بل بالمفهوم الخاص بالموضة وبكل ما يتعلق بالجنون والابتكار والخروج عن المألوف، ولهذا فقد شاهدنا أكثر الأزياء غرابة في تاريخ الموضة في حفل الـ Met Gala 2019، وإليكِ التفاصيل.



الليدي غاغا في 4 اطلالات مختلفة على السجادة الحمراء:



عندما نذكر اسم الليدي غاغا Lady Gaga نفكر بشكل فوري بالاطلالات الغريبة، وهذا النوع من الحفلات مثالي لها ولأسلوبها في الموضة، ومساء أمس كان دخولها على السجادة الحمراء لافتًا جدًّا، حيث إننا شاهدنا 4 اطلالات لها، عوضًا عن الاطلالة الواحدة، وجميعها حملت توقيع دار “براندون ماكسويل” Brandon Maxwell وقد دخلت بمعطف باللون الفوشيا، وارتدته تحته فستانًا باللون الأسود، وتحت الفستان كان هنالك فستان آخر باللون الفوشيا، ومن ثم خلعت جميع الأزياء وسارت بالملابس الداخلية.





أغرب اطلالات حفل الـ Met Gala 2019:



الاطلالات الغريبة في الحفل كانت لا تُعد ولا تُحصى من “كايتي بيري” Katy Perry، التي حضرت وقد ارتدت ثريّا مُضيئة، إلى كاردي بي Cardi B التي اختارت فستانًا باللون الأحمر العنابي بتصميم غريب مع أكتاف مزينة بالريش، إلى “كار ديليفينغ” Cara Delevingne التي اختارت تصميمًا بألوان قوس قزح من “ديور” Dior، مع اكسسوار غريب على الرأس عبارة عن موز وأسنان وعيون.. و”لوبيتا نيونغو” Lupita Nyongo التي اختارت أيضًا تصميمًا غريبًا من “فيرساتشي” Versace مع أكتاف بارزة من الريش الملون، واكسسوارات شعر خارجة عن المألوف.





أجمل اطلالات حفل الـ Met Gala 2019:



كان هنالك عدد كبير من الاطلالات الرائعة في حفل الـ Met Gala أيضًا، التي خدمت موضوع الحفل من دون أن تبدو مبتذلة أو مبالغًا بها، مثل اطلالة “جيجي حديد” Gigi Hadid البراقة باللون الفضي من “مايكل كورس” Michael Kors واطلالة “كيندال جينر” Kendall Jenner في فستان باللون البرتقالي من “فيرساتشي” Versace، واطلالة “سارا سمبايو” Sara Sampaio الملكية في فستان حمل توقيع “أوغست غيتي” August Getty، واطلالة “روزي هنتيغتون وايتلي” Rosie Huntington Whitley في فستان من “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta.

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أسوأ اطلالات حفل الـ Met Gala 2019:



بالمقابل كان هنالك عدد من الاطلالات غير الموفقة في الحفل، والتي لم تكن غريبة بالقدر الكافي، ولم تكن بسيطة وناعمة أيضًا بالقدر الكافي لتدخل قائمة الأكثر أناقة، مثل اطلالة “كريستين ستيورات” Kristen Stewart من “شانيل” Chanel، واطلالة “كاري موليغان” Carey Mulligan في فستان من “برادا” Prada، واطلالة “كلوي مورتيز” Chloe Mortez في فستان قصير، واطلالة غوينيث بالترو” Gwyneth Paltrow في فستان من “كلوي” Chloe.





شاهدي جميع اطلالات النجمات في حفل الـ Met Gala 2019 واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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