للمحجبات .. إطلالات من وحي المدونة دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 07:39 مساءً - استقبلت المدونة المحجبة دلال الدُب فصل الربيع بإطلالات عصرية أنيقة وألوان مبهجة، تلهم المرأة المحجبة باختيارات عديدة.

من الصيحات البارزة هذا الموسم هي الكمام المنفوخة و الأكتاف البارزة، اختارت دلال الدب أن تنسق هذه الصيحة بأسلوب يناسب طقس الربيع، لذلك اعتمدت قميص نسائي أبيض بتصميم منفوخ مع معطف ترينش بدون أكمام.



كذلك اعتمدت صيحة الدنيم من الرأس إلى أخمص القدمين، بتنسيق معطف ترانش جينز مع بنطلون من نفس اللون، وهي أيصاً من الصيحات البارزة و التي شاهدناها على عارضة الأزياء بيلا حديد التي نسقت معطف دنيم فضفاض مع جينز وحذاء رياضي.



القميص مضموم الخصر قطعة لم يفارق دلال الدُب



أما الصيحة الأكثر تكراراً بين إطلالات دلال الدُب، فكانت القميص النسائي الطويل والمضموم الخصر بحزام من نفس نسيج القميص.



اعتمدت دلال الدُب قميص جينز مزدان من الأطراف بالدانتيل الأبيض مع حزام ضم الخصر ليضيف لمسة أنوثة، و نسقته مع سكيني بنفس اللون. بالطبع، اكتملت إطلالتها بحذاء رياضي، أما اللافت في هذه الإطلالة العصرية كانت الحقيبة المطرزة والتي اعتدنا رؤيتها في الإطلالات المسائية.

عادت "الدُب" للظهور بصيحة القميص النسائي الطويل، ولكن هذه المرة بأسلوب يناسب المساء، حيث اعتمدت قميص من الساتان باللون الأصفر الذهبي، مضموم من الخصر بحزام، ونسقته مع سكيني أبيض وحذاء مسطح.

Advertisements



الفساتين الربيعية والمعطف بدون أكمام خيارات تناسب المحجبات



من القطع البارزة أيضاً والتي اعتمدتها دلال الدُب خلال الربيع هو الفستان. سواء للـ محجبات أو غير المحجبات سيكون الفستان اختيار أساسي هذا الموسم، وذهبت "الدُب" في اختياراتها إلى الفستان الأبيض الممزوج بلون ربيعي مثل الأصفر تارة، أو مزين بصيحة البولكا دوتس مرة أخرى.



كذلك، جاء المعطف بدون أكمام ضمن الاختيارات الأنيقة للمدونة المحجبة دلال الدب، حيث اعتمدت بدلة وردية مع قميص أبيض بأكتاف بارزة، واختارت أن تضم المعطف الربيعي بحزام من اللون نفسه.

تابعي أيضاً:

البدلة الرسمية لأرقى اطلالة للفتاة المحجبة

فساتين صيفية محتشمة على طريقة المدونة مروة حسن

لفات حجاب مناسبة للشهر للفضيل