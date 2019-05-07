ماسك لشد الوجه مكوّن من البطاطس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 07:39 مساءً - تحلم كل سيدة تخطت الثلاثين من العمر ببشرة وجه مشدودة وخالية من الترهلات والتجاعيد. فإن كنت من اللواتي لا يحبذن حقن البوتوكس لشد الوجه، سنقدم لك ماسك لشدّ الوجه مكوّن من البطاطس، وهي وصفة طبيعية سحرية بمفعولها لبشرة مشدودة وشابة بعيداً عن البوتكس.





مكونات الوصفة

حبة صغيرة من البطاطس: تساعد البطاطس في مكافحة علامات الشيخوخة، تقلّل من آثار التجاعيد التي تظهر على الوجه، تنعّم البشرة، وتجعلها أكثر إشراقاً. إضافة الى أنها تحتوي على الفيتامين C الذي يكافح ظهور الهالات السوداء تحت العينين، والبقع الداكنة التي تظهر على بشرة الوجه.

ملعقتان صغيرتان من اللبن الزبادي: يعمل على تجديد البشرة وحمايتها من التجاعيد، كما يحميها من الجفاف الشديد، الذي يعد من الأسباب الرئيسية لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على بشرة الوجه.





طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، قومي بوضع حبة البطاطا مع كمية مناسبة من الماء في وعاء على النار. وحين تنضج، انزعي البطاطا عن النار، صفي الماء، واهرسيها الى أن تصبح ناعمة، من ثم أضيفي إليها اللبن الزبادي. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه ماسك لشدّ الوجه واتركيه الى أن يجف بالكامل. من ثم، شطفي وجهك بالمياه الدافئة حتى إزالة كل الرواسب الناتجة من الخلطة.

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