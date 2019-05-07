تسريحات الشعر الطويل لموسم الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 07:39 مساءً - تضفي تسريحات الشعر الطويل سحراً خاصاً على إطلالات المرأة وتعبّر عن شخصيتها أحياناً. تلعب تسريحات الشعر الطويل دوراً هاماً في ابراز جمال المرأة، لذلك، اخترنا لك من أجمل تسريحات الشعر الطويل ، لتتألقي بإطلالة مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر لموسم الصيف ، وتكوني محط أنظار. فمن تسريحات الشعر الطويل المالس، الى تسريحات الشعر الطويل المرفوع، وصولاً لـ تسريحات الشعر الطويل المزيّن بأجمل الضفائر نعرضها عليك في هذه الصور.

أجمل تسريحات الشعر الطويل المزيّنة بالضفائر:



تسريحات الشعر الويفي الطويل

تسريحات الشعر "بوب" صيحة شتاء 2019

تسريحة ذيل حصان متعدد الطبقات



أجمل تسريحات الشعر الطويل البسيطة



تسريحة Updos صيحة 2019: Advertisements



تسريحة ذيل حصان طويل نحيل



تسريحات الشعر الملتوية وثابتة



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