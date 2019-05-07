كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 07:39 مساءً - تبحث السيدات هذا الموسم عن قصّات وتسريحات شعر عصريّة تعتبر الأكثر رواجاً خاصّة بصاحبات الوجه الدائري ومستوحاة من أشهر نجمات العالم. اختاري قصات شعر قصيره للوجه الدائري ما يناسبكِ وما يليق بذوقكِ الخاصّ.

قصات شعر قصيره للوجه الدائري تتنوّع بين المنسدلة والمرفوعة، قصّات للشعر القصير والمتوسّط الطول، جميعها موديلات أنيقة وراقية ستخلق توازناً مثاليّاً في ملامح الوجه الدائري.





شينيون منخفض



جرّبي تسريحة الشعر الويفي بتموّجات متباعدة، أو قصّة البيكسي بنهايات حادّة وطويلة تعزّز من نعومة وأنوثة ملامح وجهكِ وشكله المستدير، كذلك يمكنكِ اختيار تسريحات الشعر المرفوع، كالكعكة العالية التي تمنح الوجه طولاً مثاليّاً وتخفي استدارة الوجه عند جزئه السفليّ. اعتمدي الفرق الوسطيّ أو الجانبيّ، كذلك يمكنكِ اختيار البونيتايل بأساليبه المتنوّعة سواء مع خصلات ملساء أو متموّجة.



شاهدي الصور المتنوّعة وتعرّفي على مختلف قصات شعر قصيره للوجه الدائري من وحي النجمات، واختاري منها ما يجدّد إطلالاتكِ للصيف وللسهرات الرمضانيّة.

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