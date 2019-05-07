نجوم السينما والعائلات الملكية يتهافتون على شراء أغلى حذاء في العالم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت دار المجوهرات المسئولة عن تسويق أغلى حذاء في العالم بدبي، عدة طلبات بشأن تأجير وشراء الحذاء، على أن تذهب حصيلة مبيعاته لصالح الجمعيات الخيرية.

ووفقا لـ«BBC» قال هيماني كارتشانداني، الرئيس التنفيذي لمتجر “باشون جولرز” في تصريحات له: إن الحذاء الذهبي المرصع بقطعتي ألماس كل قطعة تزن 15 قيراطاً، فضلاً عن 236 حجر ألماس نقياً، والذي يصل سعره إلى 17 مليون دولار، تلقى منذ الإعلان عن تصميمه أكثر من 30 طلب شراء وإيجار من عائلات ملكية ونجوم سينما، فضلاً عن رجال أعمال في أوروبا.

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بعض طلبيات التأجير وردت من ممثلات في هوليوود تنافسن على ارتدائه في المهرجانات، ولم يؤجر أو يباع الحذاء حتى الآن، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة “باشون جولرز”.

الحرص الشديد على هذه القطعة النادرة، التي اعتبرها هيماني تحفة فنية، دفع الشركة المنتجة للحذاء إلى الاحتفاظ بها في أحد مكاتبها الرسمية بدبي، بمكان سري تراقبه الفرق الأمنية.. وصمم الحذاء بمقاس 36 قابل للتعديل وفقاً لقدم السيدة ليكون مريحاً في المشي بالمناسبات الخاصة.

هيماني كارتشانداني أوضح أن الحذاء تم تصميمه يدوياً في إيطاليا؛ حيث تطلب 9 أشهر متواصلة من العمل.

مصممة الحذاء، ماريا ماجاري، قالت: إن الماستين هما من الأندر في العالم بسبب نقائهما.