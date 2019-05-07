انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 33 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين بحريق جنوب السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 05:51 مساءً - قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان إن حريق غابات أججته ريح عاصفة التهم أربع قرى في ولاية غرب بحر الغزال وأودى بحياة 33 شخصاً.

وأضاف المتحدث في بيان صدر في ساعة متأخرة يوم الاثنين أن 60 شخصاً آخر في حالة حرجة بعد الحريق الذي نشب يوم الأحد في مقاطعة كورك الشرقية، وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

من جهته قال وزير الصحة الولائي محمدين أبكر محمدين في تصريحات صحفية: إن "31 شخصاً بينهم أطفال لقوا مصرعم وأصيب 61 شخصاً بجروح متفاوتة، بجانب تدمير عدد من المنازل".

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وأضاف الوزير أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى أويل، والمركز الصحي في كوروك الوسطى.

وأشار محمدين إلى أن الوزارة أرسلت فريقاً طبياً إلى مكان الحادثة لتقديم مساعدات الطوارئ للمصابين.

وكشف الوزير أن 138 أسرة في المنطقة تضررت من الحريق، وهم حالياً يعيشون في العراء وأوضاعهم الإنسانية سيئة للغاية بعد الحريق. وأرجع الوزير سبب انتشار الحريق إلى الرياح، وقال: "الحريق اندلع في الساعة السادسة مساء يوم الأحد وتم احتواؤه في وقت لاحق".

وتعهد مسؤول حكومي بضمان مساعدة العائلات المتضررة، وقال إن حكومة الولاية قامت بتقديم تقرير عن الخسائر لوزير الشؤون الإنسانية القومي بغرض تقديم المساعدات للمتأثرين.