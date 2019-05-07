فيديو| فيفي عبده تعلق على مقلب رامز جلال: "شفتو عمل فيا أيه"

بطريقة كوميدية، علقت الفنانة فيفي عبده على تعرضها لمقلب على يد الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال"، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

و"كل سنة وأنتو طيبين، شفتو رامز جلال عمل فيا أيه.. رمضان كريم".. بهذه الكلمات علقت "فيفي" على ظهورها في أول حلقة من "رامز في الشلال"وتجاهلت نشر صورها خلال المقلب الرمضاني، واستبدلته بمقطع فيديو، خلال مدح الفنانة شيرين عبدالوهاب لها، في برنامج "شيري ستديو"، قائلة: "نجمتي هي ست قدرت تعمل كل حاجة، كسرت كل القواعد.. هي نجمة كبيرة، وست بتحب الحياة، صاحبة أشهر 5 بوستات في الوسط الفني".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التعليق، على موقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز التعليقات: "هي حواجبك راحت فين"، و"شكلك كنتي عارفة المقلب"، و"إزاي تسيبي رامز يعمل فيكي كل ده"، و"أحلى تش فيش سمعتها يا فوفة".

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وكانت الفنانة فيفي عبده، وقعت ضحية الحلقة الأولى من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع على "MBC مصر"، مساء أمس، وفور اكتشاف الراقصة للمقلب، انهالت بالضرب والشتائم على رامز جلال، مرددة: "حرام عليك.. إيه مبرر اللي بتعمله ده". وتعرضت "فيفي" للعديد من المواقف المحرجة، أبرزها قولها للعامل الذي ركب لها "المايك":"متمدش إيدك عليا.. ألبك على خلقتك"، ليعلق "رامز": "من الواضح أن الواد غوط بإيده شوية.. تحس أنها هتاخد حقنة في العضل"، وإزالة المكياج بالكامل عنها، ما تسبب في اختفاء واضح لحاجبيها، والذي أدى للسخرية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز التعليقات: "حواجبك راحت فين يا فوفة"، و"وجيت حواجب فيفي عبده فين يا رامز يا لص". وتدور فكرة البرنامج على إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلان لصالح منتج من منتجات العصير، لينفذ به المقلب.

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