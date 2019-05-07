"تجميل الحواجب" في رمضان يثير حيرة الفتيات: حرام ولا حلال؟

"ينفع أروح الكوافير في رمضان، وهل ده بيتعارض مع الصيام؟"، تساؤلات عدة دارت في أذهان الفتيات فيما يتعلق بإمكانية الذهاب لصالونات التجميل في شهر الصوم، لتنظيف الوجه والحواجب.

"أنا مش شايفة أن تنظيف الوجه في نهار رمضان في حاجة تفطر"، هكذا بدأت منى طارق، 23 عامًا، حديثها لـ "هُن"، مضيفة أنه لا يوجد نص شرعي يحرم ذهاب الفتاة لصالونات التجميل في رمضان سواء قبل الإفطار أو بعده، قائلة: "الله جميل يحب الجمال..واكيد مش سيب نفسي طول رمضان شكلي زي العفريت".

وتابعت ليلى محمد، 26 عامًا، "دي نظافة مينفعش استنى لبعد رمضان علشان انظف وشي أو غيره"، مؤكدة أنها تفضل الذهاب لصالونات التجميل بعد الإفطار: "معرفش لو روحت قبل الفطار حرام ولا حلال فبفضل دايما بعد الفطار".

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لم تؤيد إلهام أحمد، الذهاب لصالونات التجميل في شهر رمضان، "مش قادرة اعرف إزالة شعر الجسم والوجه في نهار رمضان حلال ولا حرام ففضلت استنى بعد رمضان".

وفي السياق ذاته، ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة:"هل إزالة الشعر في نهار رمضان تفسد الصيام؟".

وجاءت الإجابة إن إزالة الشعر سواء الوجه أو الجسم لا يفسد الصيام، إن ذهاب المرأة للكوافير في نهار رمضان جائز شرعاً، ولا شيء فيه، مادام من يطلع عليها بداخله امرأة مثلها.

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