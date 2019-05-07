دنيا سمير غانم استشاري "توفيق راسين في الحلال".. هل تصبح الدراما حقيقة؟

"الحب زي ما قالت أم كلثوم.. وصال ودلال، ورضا وخصام، ويا بخته اللي داق الحب وحلاوته، وأحلاهم بقى الحب اللي من أول نظرة، وخصوصا لو بالصدفة".. كلمات بسيطة جذابة شرحت بها الفنانة دنيا سمير غانم، في بداية حلقتها الأولى بمسلسلها الجديد في رمضان 2019 "بدل الحدوته 3" مفهومها عن الحب، لتجذب قلوب الجميع، قبل أن تفاجأهم بأنها من تصنع تلك المصادفة.

بيلا.. هي الشخصية التي تؤديها "دنيا" في أول حدوتة بمسلسلها، حيث تعمل في مكتب استشاري علاقات، الذي يملكه الفنان بيومي فؤاد بالعمل الدرامي، والذي لخصته في بداية سردها بقولها "مفيش حاجة اسمها صدفة.. إحنا اللي بنعمل الصدفة".

طوال أحداث الحلقة، ظهرت "بيلا" وهي تحاول الجمع بين الرجال الذين يحبون الفتيات من طرف واحد، ليكون المثال الأبرز بالحلقة هو المهرج "بمبه" في سيرك شهير الذي يجسده الفنان أحمد أمين، لتخبره بالنصيحة الأهم عن النساء "البنت بتحب الراجل اللي يبقى حاج على معلم يعني عاقل وشقي في نفس الوقت"، لتبدأ عقب ذلك ترتيب الأحداث المختلفة بحيلها الطريفة حتى جمعته بحبيبته "سالي".

وظيفة العمل في مكتب استشاري العلاقات، اكتسبتها بطلة المسلسل بعد كونها كانت تعمل "نصابة" في بادئ الأمر، وهو ما جعلها متمكنة في عملها، لتقريب الشباب بالفتيات، فضلا عن طريقتها المميزة للغاية وأفكارها المختلفة، لذلك حصدت إعجابا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين رواده.

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ورغم إعجاب رواد السوشيال ميديا، إلا أن الأمر يجب أن يبقى في إطار المسلسل الدرامي ولا يمكن تنفيذه بالحقيقة، وفقا لرأي الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية، مؤكدا أنه بالواقع يختلف الأمر تماما.

وأضاف هاني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الارتباط والخطبة بين الشباب والفتيات لا يتم على الإطلاق من خلال مكاتب أو بترتيبات، وإنما هي مشاعر لا يمكن التحكم فيها، لذلك يجب ألا يسير أحد على نهج ذلك الأمر بالمسلسل، مبديا تخوفه من إمكانية تطبيقه بالواقع كونه سيشكل عدة مشاكل.

يعتبر المكتب الذي يشبه "الخاطبة" التي "توفق راسين في الحلال" بالمسلسل، أمرا فكاهيا، في رأي هاني، حيث إن تلك المكاتب مخصصة للاستشارات الزوجية فقط، مضيفا أن الفنانة دنيا سمير غانم تعرض نوعا من الكوميديا المختلفة المميزة للغاية يلتصق بها سريعا أفراد المجتمع من خلال مسلسلاتها وخاصة الأخير الذي اتضحت معالمه من الحلقة الأولى ما سيجعله قريبا من الشباب بشدة.

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